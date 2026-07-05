Herança da mulher de Berardo ascende a mais de 140 milhões de euros

A herança deixada por Carolina Berardo, mulher do empresário madeirense Joe Berardo, está avaliada em mais de 140,7 milhões de euros, segundo avança hoje o Correio da Manhã, com base num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa.

De acordo com o jornal, Joe Berardo, na qualidade de cônjuge sobrevivo, teria direito a uma quota legítima de 31,26 milhões de euros. No entanto, optou por aceitar o legado que lhe foi atribuído em testamento pela esposa, composto por 46 mil títulos da Associação de Coleções (AC), avaliados nominalmente em 11,5 milhões de euros. A diferença entre o valor da quota legítima e o legado ascende, segundo a mesma fonte, a cerca de 19,76 milhões de euros.

O Correio da Manhã refere ainda que, em Junho, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu que a Caixa Geral de Depósitos pode penhorar e vender os bens herdados por Berardo para ajudar a satisfazer uma dívida de 60,27 milhões de euros ao banco público.

Carolina Berardo faleceu em 2022. Segundo o jornal, a decisão judicial surge no âmbito dos processos relacionados com as dívidas do empresário à banca portuguesa.

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