António Oliveira defende seleccionador para reconstruir equipa até 2030

O ex-selecionador António Oliveira defendeu hoje que Portugal deve entregar a preparação do Mundial2030 a um treinador português, após uma campanha "claramente negativa" e a eliminação nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

"Acredito que esse projeto deve ser confiado a um treinador português. Não por uma questão de nacionalidade, mas porque conhece profundamente a nossa cultura futebolística, a identidade da seleção e o significado de representar Portugal", afirmou o antigo internacional à agência Lusa.

No dia seguinte à derrota por 1-0 frente à Espanha, decidida por um golo sofrido aos 90+1 minutos, António Oliveira considerou que Portugal deve começar imediatamente a preparar a próxima fase final do campeonato do mundo.

Antes do Mundial2030, a seleção portuguesa terá pela frente a Liga das Nações e o Campeonato da Europa, competições que, segundo o antigo selecionador, devem ser aproveitadas para construir "uma equipa ainda mais competitiva".

"Precisamos de construir uma equipa mais forte, mais unida e em que o coletivo esteja sempre acima de qualquer individualidade. Esse é, na minha perspetiva, o caminho para Portugal chegar a 2030 com as legítimas ambições de conquistar o título mundial", sustentou.

António Oliveira classificou como "claramente negativo" o desempenho português no Mundial2026, no qual a seleção chegou apontada como uma das candidatas ao título, mas não ultrapassou os oitavos de final.

"Quando uma seleção com a qualidade de Portugal é eliminada nos oitavos de final de um campeonato do mundo, fica inevitavelmente aquém das suas expectativas. Os jogadores deram tudo o que tinham, mas isso não foi suficiente", avaliou.

Para o antigo médio, Portugal apresentou uma das gerações "mais talentosas da sua história recente", mas não conseguiu transformar a qualidade individual dos jogadores em rendimento coletivo.

A organização ofensiva foi, na opinião de António Oliveira, uma das principais fragilidades evidenciadas durante a competição.

"Portugal nunca conseguiu afirmar uma identidade suficientemente consistente para criar oportunidades de golo com regularidade. Com a qualidade dos jogadores disponíveis, esperava-se uma equipa mais criativa, mais agressiva e mais eficaz no último terço", observou.

Relativamente ao encontro com a Espanha, António Oliveira reconheceu a superioridade do adversário durante grande parte do jogo, embora Portugal se tenha mantido na discussão da eliminatória até aos instantes finais.

"A Espanha foi superior durante boa parte do encontro e conseguiu impor o seu modelo de jogo. Ainda assim, Portugal manteve-se sempre na discussão da eliminatória e esteve a escassos instantes de levar a decisão para o prolongamento", analisou.

O antigo selecionador considerou que o golo sofrido já no período de compensação resultou igualmente de "uma quebra de concentração", num momento em que já não podia existir "qualquer margem para erro".

"Num campeonato do mundo, as grandes decisões fazem-se muitas vezes em pequenos detalhes", acrescentou.

António Oliveira entendeu também que Portugal recuou excessivamente na segunda parte e deveria ter revelado maior ambição para disputar o encontro mais longe da própria baliza.

"Quando se concede demasiada iniciativa a uma equipa da qualidade da Espanha, aumenta-se significativamente o risco de ser castigado. As grandes seleções não podem limitar-se a resistir. Têm de acreditar que também podem assumir o jogo, dominar e vencer", frisou.

Sobre as opções tomadas por Roberto Martínez, que apostou em João Félix no 'onze' inicial e voltou a deixar Bernardo Silva entre os suplentes, António Oliveira lembrou que os resultados integram sempre a avaliação de um treinador.

"Quem lidera uma equipa assume sempre a responsabilidade pelas suas escolhas. Não conheço toda a informação de que o selecionador dispõe internamente e respeito esse facto. Contudo, os resultados fazem parte da avaliação", referiu.

O antigo internacional destacou ainda a exibição de Diogo Costa, considerando que o guarda-redes apresentou "um nível muito elevado" e evitou que a eliminação portuguesa acontecesse mais cedo.