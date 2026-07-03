Luto nacional leva secretário regional a cancelar ida no domingo ao 24 horas a Bailar

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, cancelou a sua presença na programação de domingo da 41.ª edição do Festival Regional de Folclore – 24 Horas a Bailar, em virtude do luto nacional decretado para esse dia em homenagem às vítimas dos sismos ocorridos na Venezuela.

O festival integra também a 36.ª Feira Regional de Municípios, e decorre sob organização da Casa do Povo de Santana, com o apoio do Governo Regional da Madeira.

Apesar do cancelamento da agenda de domingo, o secretário regional estará presente no evento amanhã, sábado, pelas 17h30. Nessa ocasião, Nuno Maciel procederá ao relançamento da Revista de Folclore e fará uma visita aos vários stands da Feira Regional de Municípios.

A edição deste ano da Feira Regional de Municípios é subordinada ao tema "Brinquedos Tradicionais da Madeira – Memórias de Brincar", numa homenagem às memórias e tradições lúdicas da Região.