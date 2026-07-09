Rutura corta abastecimento de água em São Gonçalo

A Câmara Municipal do Funchal informa que o abastecimento de água será interrompido, durante o dia de hoje, na zona alta da freguesia de São Gonçalo, devido a uma rutura na rede de distribuição que está a ser reparada.

Segundo a autarquia, a interrupção terá uma duração prevista de cerca de oito horas e afectará vários arruamentos da freguesia, nomeadamente a Urbanização do Campo de Golfe, Palheiro Village, Caminho das Neves, Estrada do Aeroporto, Vereda das Neves, Parque Industrial da Cancela, Caminho do Serrado e Caminho do Pináculo.

A Câmara Municipal explica que a suspensão do abastecimento resulta da necessidade de realizar uma intervenção urgente na rede de distribuição de água, de forma a reparar a rutura detectada.

As Águas do Funchal asseguram que irão desenvolver todos os esforços para minimizar os incómodos causados aos consumidores.