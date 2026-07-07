Jackpot de 29 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalistas no sorteio n.º 054/2026 do Euromilhões, realizado esta terça-feira, 7 de Julho, pelo que o jackpot transita para o próximo concurso, no valor de 29 milhões de euros.

O segundo prémio foi atribuído a três apostadores no total, que vão receber 150.509,83 euros cada. Já o terceiro prémio contemplou cinco jogadores, com um prémio individual de 21.105,97 euros.

Em Portugal, registaram-se quatro apostas vencedoras do quarto prémio, no valor de 1.217,40 euros cada.

A chave vencedora do sorteio é composta pelos números 5, 29, 33, 45 e 47.

O próximo sorteio do Euromilhões realiza-se na sexta-feira, com um jackpot de 29 milhões de euros.