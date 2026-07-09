Duarte Ventura Quinteto abre as noites de jazz no Parque de Santa Catarina
Duarte Ventura Quinteto deu, esta noite, o pontapé de saída para os concertos ao ar livre da edição de 2026 do Funchal Jazz, no Parque de Santa Catarina.
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Liderada pelo vibrafonista Duarte Ventura, uma das mais promissoras figuras da nova geração do jazz nacional, a formação apresentou um repertório marcado pela criatividade e pela improvisação, perante o público que marca presença na primeira noite da programação no principal palco do festival.
Após três dias de concertos no Auditório do Jardim Municipal, o Funchal Jazz prossegue até sábado no Parque de Santa Catarina, com dois concertos por noite e a participação de músicos nacionais e internacionais.