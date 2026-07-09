Veja as imagens da apresentação do livro '50 Anos da Autonomia – Testemunhos e Números'
Foi apresentado, esta tarde, na Quinta Magnólia, o livro '50 Anos da Autonomia – Testemunhos e Números', uma obra que cruza testemunhos de protagonistas com indicadores estatísticos sobre a evolução da Região Autónoma da Madeira desde 1976.
A Madeira mudou de forma absolutamente ímpar nestes 50 anos
Paulo Vieira apresentou livro que cruza testemunhos e números para retratar evolução da Região
“A Autonomia não é uma obra acabada”
Albuquerque diz que Madeira viveu “profunda refundação” e pede novas ferramentas para o futuro
“Autonomia faz-se com negociação, não só com protesto”
João Cunha e Silva defende equilíbrio entre reivindicação pública e acção concreta
A publicação reúne os testemunhos de 50 personalidades ligadas a 17 áreas fundamentais para o desenvolvimento regional, como o ambiente, o território, a educação, a saúde, a economia, a agricultura, o turismo, a ciência e a tecnologia. A obra integra ainda uma linha cronológica dos principais acontecimentos que marcaram os 50 anos da Autonomia, constituindo um retrato da transformação da Região ao longo deste período.