Eduardo Jesus destaca Expomadeira como montra da "vitalidade económica"

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, visitou esta terça-feira, 7 de Julho, a 41.ª edição da Expomadeira, onde destacou a importância do certame enquanto espaço de promoção da economia regional e de afirmação do tecido empresarial madeirense.

Organizada pela ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, a Expomadeira reúne cerca de uma centena de empresas de diferentes sectores de actividade, consolidando-se como um dos principais eventos de divulgação empresarial da Região Autónoma da Madeira.

Durante a visita ao recinto, o governante percorreu os diversos expositores, contactou com empresários e organizadores e salientou a evolução e a diversidade do tecido económico regional. Na ocasião, afirmou que a feira reflecte "a capacidade empreendedora da Região", reunindo empresas já consolidadas e novos projectos, o que, na sua opinião, demonstra "vitalidade económica e confiança no futuro".

Eduardo Jesus sublinhou ainda que a Expomadeira desempenha um papel importante na criação de oportunidades de negócio e no reforço da ligação entre empresas e consumidores. Considerou que iniciativas desta natureza contribuem para aproximar diferentes sectores de actividade e potenciar o crescimento da economia regional. “Este tipo de iniciativas é fundamental porque cria pontes. Pontes entre setores, entre empresas e consumidores, e entre a economia regional e o seu próprio potencial de crescimento”, disse.

O secretário regional destacou igualmente a aposta das empresas na inovação e na adaptação aos novos desafios económicos, defendendo que a competitividade da Madeira depende da capacidade de resposta dos vários sectores. Para o governante, a feira demonstra que a Região tem acompanhado a evolução e a transformação da economia.

Durante a visita foi ainda dado destaque ao espaço dinamizado pela Invest Madeira, que funcionou esta terça-feira como uma montra dos vários serviços tutelados pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, disponibilizando informação ao público e divulgando iniciativas desenvolvidas nas áreas de actuação.

No final da visita, Eduardo Jesus reiterou que a Expomadeira continua a assumir-se como um evento de referência no calendário económico regional, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema empresarial madeirense.