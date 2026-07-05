Voo abortado devido a entrada de ave no motor de avião no Aeroporto da Madeira

Um voo da Madeira para Frankfurt (Alemanha) foi abortado, esta tarde, aos primeiros minutos de viagem, supostamente devido à entrada de uma ave num dos reactores do avião.

O avião da companhia TUI Fly partiu às 17h55 da Madeira, mas devido ao incidente, designado no meio aeronáutico por ‘birdstrike’, teve de regressar à origem. Acabou por aterrar em segurança às 18h36 na pista de Santa Catarina.

Foto e vídeo Rui Silva/Aspress

Ao que tudo indica, será o segundo caso de 'birdstrike' ocorrido em dois dias no Aeroporto da Madeira. Ontem de manhã, outra ave foi sugada pelo motor de um avião da Ryanair quando o aparelho levantava voo. Esse momento foi documentado em vídeo pelo canal de Youtube Madeira Airport Spotting.