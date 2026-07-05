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Voo abortado devido a entrada de ave no motor de avião no Aeroporto da Madeira

Imagem Madeira Airport Spotting
Imagem Madeira Airport Spotting

Um voo da Madeira para Frankfurt (Alemanha) foi abortado, esta tarde, aos primeiros minutos de viagem, supostamente devido à entrada de uma ave num dos reactores do avião.

O avião da companhia TUI Fly partiu às 17h55 da Madeira, mas devido ao incidente, designado no meio aeronáutico por ‘birdstrike’, teve de regressar à origem. Acabou por aterrar em segurança às 18h36 na pista de Santa Catarina.

Ao que tudo indica, será o segundo caso de 'birdstrike' ocorrido em dois dias no Aeroporto da Madeira. Ontem de manhã, outra ave foi sugada pelo motor de um avião da Ryanair quando o aparelho levantava voo. Esse momento foi documentado em vídeo pelo canal de Youtube Madeira Airport Spotting.

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