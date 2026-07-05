Polícia identifica indivíduo a fazer fogueira na zona florestal do Poiso

A Polícia Florestal identificou, hoje, um indivíduo a fazer uma fogueira, no sítio do Chão das Aboboreiras, freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz, em pleno perímetro florestal das serras do Poiso.

Apesar da proibição de fazer lume em área florestal devido ao risco de incêndio, o homem encontrava-se a confeccionar uma refeição, recorrendo à referida fogueira. O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais, sendo informa uma nota divulgada esta tarde pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura.

Nos últimos dias, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) tem vindo a alertar a população para o agravamento das condições meteorológicas favoráveis à propagação de incêndios rurais, apelando ao cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e à adopção de comportamentos responsáveis em espaços florestais.