Homem morre na via pública em Santa Cruz

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu, esta manhã, na via pública, na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, em Gaula, no concelho de Santa Cruz.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira, o alerta foi recebido às 8h51, através do Serviço Regional de Protecção Civil, dando inicialmente conta de um alegado despiste rodoviário que teria provocado um atropelamento.

"Mas chegados ao local constatamos que existia uma vítima em paragem cardiorrespiratória na via pública, mas sem quaisquer indícios de que tivesse sido atropelada ou de que algum veículo tivesse provocado a situação", esclareceu.

Nesse sentido, os operacionais iniciaram de imediato as manobras de reanimação, entretanto reforçadas pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). No entanto, apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local.

Para a ocorrência foram mobilizados uma ambulância e um veículo de apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, num total de quatro operacionais. Também elementos da PSP estiveram no local e tomaram conta da ocorrência.