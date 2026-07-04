"Apostar neste evento é investir na cultura"

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve hoje na abertura da 41.ª edição do Festival Regional de Folclore – 24 Horas a Bailar, iniciativa que volta a reunir centenas de participantes e a afirmar-se como um dos maiores momentos de celebração da cultura popular madeirense.

O governante recordou que o Governo Regional apoia esta iniciativa da Casa do Povo local com uma verba de 60 mil euros, sublinhando que este investimento traduz uma aposta na preservação da identidade cultural da Madeira e no trabalho desenvolvido, ao longo do ano, pelos grupos folclóricos, Casas do Povo e associações culturais.

Ao longo dos dois dias do festival estarão em palco 20 grupos folclóricos e cerca de 700 participantes, dando a conhecer ao público as danças, os cantares, os trajes e os costumes que integram o património cultural da Região.

O evento junta ainda os 11 municípios da Região Autónoma da Madeira, presentes através de stands subordinados ao tema "Jogos Tradicionais – Memória de Brincar", que convidam os visitantes a reviver brincadeiras e tradições que marcaram várias gerações de madeirenses.

"Esta é uma iniciativa que reúne toda a Região num só evento e que queremos que seja perpetuado. Apostar neste evento é investir na nossa cultura. No que nós somos", frisou Nuno Maciel.

Entre os momentos altos desta edição contou-se o relançamento da revista Folclore, igualmente dedicada aos jogos tradicionais, que reúne recolhas etnográficas realizadas pelos grupos participantes, dando um contributo relevante para a preservação deste legado cultural.

A propósito, Nuno Maciel destacou a importância da publicação e deixou uma palavra de agradecimento ao presidente da Casa do Povo, Manuel João, pelo empenho e espírito de missão, numa altura em que este deverá em breve deixar a presidência da instituição.

O governante sublinhou ainda que o 24 Horas a Bailar espelha a dedicação de centenas de pessoas que mantêm vivas as tradições madeirenses, realçando o papel do festival como espaço de convívio intergeracional e de promoção da cultura regional.

O secretário regional acrescentou que iniciativas deste tipo contribuem também para dinamizar a economia local, atraindo residentes e visitantes e projectando a Madeira como uma região que preserva as suas raízes, valorizando um património que importa transmitir às gerações vindouras.

De referir, por fim, que o evento conta com a presença das seis casas do Povo do concelho, através das suas tradicionais barracas de comes e bebes, dando aos visitantes a oportunidade de provar alguns dos sabores característicos da gastronomia local.