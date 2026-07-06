Falta de água nas Feiteiras já dura há mais de três dias
Moradores da zona das Feiteiras, sítio das Ginjas, no concelho de São Vicente, denunciam estar sem abastecimento de água desde a manhã de sexta-feira, alertando para a falta de resposta por parte da Câmara Municipal ao problema.
Segundo o relato de um residente, a situação já se prolonga há mais de três dias, obrigando as famílias a acumular roupa e loiça por lavar, além de dificultar as condições básicas de higiene doméstica.
Os moradores apelam a uma solução urgente por parte das entidades competentes, sublinhando o impacto que a interrupção prolongada do fornecimento de água está a ter no seu dia a dia.
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