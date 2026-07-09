Francisco França despede-se do Marítimo

O médio madeirense Francisco França recorreu às redes sociais para deixar uma emotiva mensagem de despedida, após colocar um ponto final na sua ligação ao Marítimo, clube que representava desde os nove anos de idade.

“O Marítimo foi muito mais do que um clube para mim. Foi a minha segunda casa durante grande parte da minha vida. Foi aqui que aprendi o verdadeiro significado de compromisso, disciplina, humildade, respeito e superação. Foram anos de muito trabalho, sacrifício, alegrias, desilusões e aprendizagens, mas cada momento contribuiu para a pessoa e o atleta que sou hoje”, escreveu o jogador de 24 anos, que tinha contrato com os verde-rubros até 2028, mas chegou a acordo para a rescisão, tendo, entretanto, assinado pelo Felgueiras, da II Liga.

Na temporada transacta, Francisco França foi cedido, por empréstimo, ao Varzim, da Liga 3, onde apontou seis golos em 24 jogos, naquela que foi a sua primeira experiência ao serviço de outro clube.

A tão ambicionada estreia na equipa principal do clube aconteceu na temporada 2023/24, frente ao Nacional, encontro em que os verde-rubros venceram por 3-1. Nessa época, foi ainda utilizado em mais duas partidas.

Na temporada seguinte integrou em definitivo o plantel principal, disputando 26 jogos na II Liga. Contudo, esse protagonismo não se repetiu na última campanha. Depois de participar em apenas dois encontros pelos verde-rubros, acabou por ser emprestado ao Varzim, em Setembro do ano passado.

“Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que uma parte de mim ficará sempre ligada ao Marítimo. Obrigado por tudo o que me proporcionaste e por me ajudares a realizar o sonho daquele menino de nove anos que entrou pela primeira vez nestas portas”, escreveu ainda Francisco França, concluindo a mensagem com a garantia de que o Marítimo “será sempre uma parte da minha história”.