Incêndio no sul de França obriga a retirar 10 mil pessoas da região

As autoridades ordenaram hoje a retirada de mais de 10 mil pessoas da zona de Perpignan, no sul de França, devido ao avanço de um incêndio que já consumiu cerca de dois mil hectares de floresta.

A decisão de retirar todos os residentes do maciço de Les Aspres, que abrange cerca de 20 municípios com mais de 5.000 habitantes, foi anunciada em conferência de imprensa pelo presidente da Câmara do departamento dos Pirenéus Orientais, que faz fronteira com Espanha, Pierre Regnault de la Mothe.

O responsável justificou a medida afirmando que o fogo atravessou a estrada e atingiu Les Aspres, algo que as equipas de combate aos incêndios tentavam evitar, por se tratar de uma "cordilheira muito árida e de difícil acesso para os veículos terrestres dos bombeiros".

As autoridades locais tinham avançado, pouco antes, que duas pessoas tinham ficado feridas no incêndio: um bombeiro e um residente local.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, estimou, no final da tarde de hoje, que as chamas já tinham consumido cerca de 2.000 hectares, após ter participado numa reunião de crise.

Cerca de 700 bombeiros estiveram no local durante a tarde com 200 veículos e nove meios aéreos, incluindo dois aviões cisterna Canadair, dois aviões cisterna DASH e três helicópteros de combate a incêndios.

Os operacionais receberam auxílio dos bombeiros romenos, 25 gendarmes (militares que funcionam como polícia civil) e 15 polícias foram mobilizados para controlar o trânsito.

Como medida de segurança, foram interditadas quatro estradas departamentais.

Segundo o ministro do Interior francês, registaram-se hoje "cerca de 20 incêndios em França, três dos quais de nível crítico" e fora de controlo

Os Pirenéus orientais são um dos sete departamentos da costa mediterrânica francesa que estão hoje no nível máximo de risco de incêndio e entre os sete sob alerta laranja (o segundo mais grave) devido à onda de calor que elevou as temperaturas para 39 graus Celsius em algumas áreas.

A situação deverá manter-se na segunda-feira, altura em que o alerta laranja será alargado a mais nove departamentos no sudoeste, acrescentou o ministro.