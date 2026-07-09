Luís Filipe Santos exige medidas para reduzir a velocidade do trânsito e o ruído na Rua 31 de Janeiro

Esta quinta-feira, o vereador independente na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, apresentou, na habitual reunião do executivo municipal, uma proposta para a adopção de medidas urgentes destinadas a reduzir a velocidade do trânsito e o ruído na Rua 31 de Janeiro, em particular no troço compreendido entre o Jardim de Santa Luzia e a rotunda dos Viveiros.

A iniciativa, explica em nota à imprensa, surge na sequência das preocupações manifestadas por moradores, trabalhadores e utilizadores daquela artéria, que têm alertado para os frequentes excessos de velocidade, acelerações bruscas e ruído provocado pelo tráfego motorizado, sobretudo por motociclos.

Durante a reunião de Câmara, o vereador independente defendeu que a autarquia deve dar uma resposta concreta a estas preocupações, tendo em conta que se trata de uma zona com uma forte componente residencial e elevada circulação pedonal, junto a um jardim público, parque infantil, escolas, comércio, habitações e transportes públicos.

Na reunião do executivo municipal, Luís Filipe Santos propôs a realização, com carácter de urgência, de uma avaliação técnica das condições de segurança rodoviária e dos níveis de ruído naquele troço da Rua 31 de Janeiro, com vista à posterior implementação de medidas de acalmia de tráfego.

Entre as soluções apresentadas para análise estão a instalação de passadeiras sobrelevadas e lombas redutoras de velocidade, o reforço da sinalização, uma maior fiscalização da velocidade pelas autoridades competentes e a eventual instalação de radares fixos, caso esta solução se revele técnica e legalmente viável.

O vereador defendeu igualmente o reforço da fiscalização do ruído excessivo provocado por veículos, em especial durante o período noturno.