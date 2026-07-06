Escola Francisco Franco alterou data das matrículas para o 10.º ano

A Escola Secundária de Francisco Franco informou esta segunda-feira que alterou a data para as matrículas dos alunos que pretendem ingressar no 10.º ano para os dias 17 (à tarde), 20 e 21 de Julho, pelo facto de a afixação das pautas das provas finais ter sido mudada para o dia 17 de Julho.

Assim no dia 17 de Julho, sexta-feira, entre as 14 e as 17 horas e, durante a manhã do dia 20, decorrem as matrículas para os alunos que pretendem ingressar no curso de Ciências e Tecnologias.

As matrículas para o curso de Ciências Socioeconómicas e de Artes Visuais decorrem na tarde do dia 20.

Já os alunos que pretendem ingressar no curso de Línguas e Humanidades e nos cursos profissionais têm a manhã do dia 21 de Julho para se matricular.

O calendário e informações para as matrículas podem ser consultadas no site da escola, acedendo a https://esffranco.edu.pt/web.

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