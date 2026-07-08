Andebol do Marítimo faz história

A conquista do quinto lugar no final da época 2025/2026, por parte do Marítimo da Madeira Andebol SAD, verde-rubros foram os primeiros classificados do grupo B, não garantia de todo a participação na temporada 2026/2027 numa prova europeia. Pese embora no regulamento da prova nacional estivesse plasmado que ao quinto lugar daria acesso às provas europeias, a alteração feita em Dezembro de 2025, aos regulamentos de participação por parte da Federação Europeia da modalidade deixou o Marítimo sem argumentos suficientes para responder com todos os pontos do caderno de encargos, situação aliás que se mantém.

A divulgação esta semana por parte da EHF da lista de participantes colocando o emblema maritimista na fase de grupos de European League, é, no entanto, acima de tudo um marco no andebol madeirense. Afinal pela primeira vez a modalidade terá uma sua equipa numa fase de grupos das provas europeias, a segunda mais importante do calendário europeu.

Depois da presença em 2018/2019 na final da Taça Challenge então na configuração de Académico Marítimo Madeira Andebol SAD, final disputada no pavilhão maritimista, este é seguramente um dos momentos altos do andebol madeirense e do Marítimo que assim faz história.

Com o sorteio já agendado para 17 de Julho, o 'contrarrelógio' já teve início. Por resolver está o local dos jogos, o multiusos do Porto Santo assume nesta altura ser uma possível solução, mas com uma logística muito grande para lá serem colocadas as estruturas necessárias, piso, marcador, publicidade electrónica à volta do campo, viagens etc. Outra e mais lógica, económica e sensata decisão, será o Pavilhão do Marítimo que já tem piso, poderá acrescentar num dos topos mais bancada, de resto tudo está lá.