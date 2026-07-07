Maurice Boakye reforça ataque do Marítimo

O Marítimo oficializou a contratação de Maurice Boakye, avançado de 21 anos, que chega à Madeira para integrar o plantel às ordens de Mitchell van der Gaag na temporada 2026/27.

Com dupla nacionalidade alemã e ganesa, Boakye realizou toda a formação na Alemanha, destacando-se posteriormente ao serviço do VfB Stuttgart e do Hamburger SV, onde somou experiência competitiva no futebol germânico.

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Descrito pelo clube como um jovem atacante com "capacidade física, mobilidade e versatilidade", o reforço aumenta assim o leque de opções ofensivas do técnico maritimista para a nova época, num contrato válido por três temporadas.

Na época transacta, ao serviço do Hamburgo B realizou 26 jogos, onde foi autor de 17 golos e duas assistências.