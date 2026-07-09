MP deduz acusação de inimputável perigoso para homem que matou a mãe na Matur

O Ministério Público deduziu acusação para aplicação da medida de segurança de inimputável perigoso contra o homem de 32 anos suspeito de ter matado a própria mãe, em Março deste ano, na residência onde ambos viviam, em Água de Pena, no concelho de Machico.

Homem suspeito de matar a mãe em Machico Suspeito encontra-se a monte e está a ser procurado pelas autoridades

Segundo uma nota publicada no portal da Procuradoria da República da Comarca da Madeira, a acusação foi deduzida pelo Ministério Público de Santa Cruz no passado dia 4 de Julho. De acordo com a investigação, o arguido terá provocado a morte da mãe recorrendo a um haltere em ferro com 12 quilos, desferindo-lhe vários golpes na cabeça e na face, causando-lhe a morte imediata.

O Ministério Público sustenta que o arguido é portador de uma anomalia psíquica grave e que, à data dos factos, apresentava um compromisso cognitivo e de juízo crítico, agravado pelo consumo de substâncias psicoactivas, o que o tornava incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta.

A nota recorda ainda que, quando foi abordado pela PSP, o suspeito atirou-se de uma altura superior a seis metros, circunstância que dificultou a sua detenção e a imediata apresentação a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O arguido encontra-se actualmente em prisão preventiva, medida que cumpre numa unidade prisional de psiquiatria, aguardando julgamento.

Caso venha a ser considerado inimputável perigoso pelo tribunal, o Ministério Público pede que seja sujeito a internamento em estabelecimento de cura, nos termos previstos no Código Penal.

O inquérito foi dirigido pela unidade de Santa Cruz do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Madeira, com investigação da Polícia Judiciária e colaboração da PSP e da GNR.