Treinador do Marítimo conta receber reforços para todas as posições

O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, afirmou hoje que o clube vai procurar reforços para todas as posições durante o mercado de verão, assumindo como objetivo a permanência na I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos reforçar a equipa, o que é perfeitamente normal, porque muitos jogadores foram embora. Procuramos experiência com jogadores que saibam jogar na I Liga, tanto em Portugal, como em outros países", revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Van der Gaag, antigo jogador do emblema insular, entre 2001 e 2006, e que também orientou o clube entre 2009 e 2010, acrescentou que uma das prioridades passa por encontrar um novo guarda-redes para substituir Samuel Silva, o titular da época passada e que rumou aos israelitas do Maccabi Netanya.

Para 2026/27, o Marítimo já garantiu as contratações de Maxime Dominguez (ex-KS Cracóvia, da Polónia), Maurice Boakye (ex-Hamburgo, da Alemanha) e Rafael Fernandes, que chega por empréstimo dos franceses do Lille.

Segundo o 'timoneiro' dos insulares, o médio ofensivo Dominguez, que já passou pelo Gil Vicente, "vem trazer qualidade" para o setor intermédio, além de "experiência para ajudar a equipa", enquanto Fernandes pode ser importante no "aspeto físico" e aumentar a concorrência com os outros defesas centrais.

Por sua vez, o alemão Maurice Boakye, oriundo da equipa B do Hamburgo, que compete no quarto escalão alemão, "precisa de se adaptar a uma realidade nova e a uma língua diferente", num processo que vai levar o seu tempo.

O ex-adjunto de Erik ten Hag no Ajax e no Manchester United, que inicia a sua segunda passagem como treinador pelo clube madeirense, frisou ainda que a pré-temporada pode ser uma "oportunidade para os jogadores mais jovens" e que não jogaram muito na temporada passada, acrescentando ainda que o estágio, entre sexta-feira e 17 de julho, em Lousada, pode servir para "alguém reclamar" um lugar no plantel para a época 2026/27.

O Marítimo, campeão da II Liga e de volta à 'elite' do futebol nacional, após ter sido despromovido em 2022/23, inicia o campeonato em casa, diante do Casa Pia, no fim de semana de 08 e 09 de agosto.