Summer Opening despede-se com recinto esgotado e ambiente de festa

O terceiro e último dia da 12.ª edição do Summer Opening arrancou este sábado com um ambiente de entusiasmo no Parque de Santa Catarina, no Funchal, onde o recinto, já esgotado, começou desde cedo a receber grupos de festivaleiros.

Logo após a abertura de portas, pelas 16h30, foram muitos os que fizeram questão de entrar cedo para garantir um lugar privilegiado junto ao palco principal, numa tarde marcada por temperaturas elevadas e pelo regresso dos indispensáveis leques, chapéus, óculos de sol e muita água para enfrentar o calor.

No palco secundário, dedicado à música electrónica, Cgentil foi o responsável por dar o pontapé de saída à programação, enquanto, no palco principal, Beatriz Abrunhosa inaugurou a última jornada do festival, recebida por um público que, apesar da hora, já se mostrava bastante presente.

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Entre grupos de amigos, famílias e visitantes de várias nacionalidades, o ambiente faz-se de convívio, fotografias e muita expectativa para os concertos mais aguardados da noite, sobretudo a actuação de Pedro Sampaio, que encerra a edição deste ano.

Além do artista brasileiro, o cartaz deste sábado conta ainda com os concertos de Zarko e do espectáculo I Love Reggaeton, enquanto o palco Azáfama Eletrónica recebe ainda Saint Caboclo, Shaka Lion e Mahdi.

DIÁRIO e TSF-Madeira oferecem brindes

O DIÁRIO e a TSF-Madeira não podiam faltar ao último dia do Summer Opening e estão a premiar os festivaleiros presentes, no local habitual. A TSF-Madeira transmite ainda, em directo, uma emissão especial a partir do seu estúdio móvel instalado no recinto.