Comprar para arrendar dá pouco rendimento no Funchal

A rentabilidade bruta da compra de uma casa para colocá-la no mercado de arrendamento situou-se em 6,2% em Portugal no 2.º trimestre de 2026, menos 0,7 pontos percentuais do que no mesmo período de 2025, segundo dados do idealista divulgados hoje. Na análise por capitais de distrito e regiões autónomas, o Funchal surge como um dos casos em que o preço de compra e o valor do arrendamento não se traduzem numa rentabilidade elevada, aliás compensando pouco dado o custo de compra e o custo de arrendamento.

O preço de venda no Funchal fixou-se em 3.921 euros/m² no segundo trimestre de 2026, o terceiro valor mais alto entre as 16 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, atrás apenas de Lisboa (6.107 euros/m²) e Porto (4.053 euros/m²). O valor de arrendamento solicitado na cidade capital da Madeira foi de 16,8 euros/m², o segundo mais elevado do país, superado apenas por Lisboa (21,8 euros/m²) e à frente do Porto (16,4 euros/m²).

Apesar destes dois indicadores, a rentabilidade bruta no Funchal foi de 5,2% no segundo trimestre de 2026, um valor abaixo da média nacional (6,2%) e que posiciona a cidade entre as seis capitais de distrito e regiões autónomas com retorno mais baixo, à frente apenas de Lisboa (4,3%), Faro e Porto (4,8% cada) e empatada com Aveiro e Viseu (5%).

Este resultado contrasta com o de Castelo Branco e Vila Real, que lideram a rentabilidade entre capitais de distrito e regiões autónomas, ambas com 8,1%, seguidas de Bragança (7,6%), Santarém (6,6%) e Coimbra (6,4%). Ponta Delgada, a outra capital de região autónoma incluída na análise, registou uma rentabilidade de 5,6%, superior à do Funchal, ms onde o preço da compra custa 2.393 euros/m2 e o arrendamento é de 11,1 euros/m2

Os dados mostram assim que, entre as capitais de distrito e regiões autónomas com os preços de venda e de arrendamento mais elevados do país, o Funchal é a que apresenta menor retorno relativo, situação que aproxima a cidade do padrão observado em Lisboa e Porto, onde o valor elevado dos imóveis não é acompanhado por uma rentabilidade equivalente para quem investe em arrendamento.

Para a realização desta análise, o idealista dividiu o preço de venda pelo valor de arrendamento solicitado pelos proprietários nos diferentes mercados no 2.º trimestre de 2026, obtendo a rentabilidade bruta do arrendamento de uma casa para o proprietário.