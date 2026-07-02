Quinta-feira de calor e céu pouco nublado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 2 de Julho, céu pouco nublado ou limpo no arquipélago da Madeira, embora com períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até ao meio da manhã. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura, em especial da máxima nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de nordeste, intensificando-se por vezes até aos 40 km/h nas terras altas durante a manhã e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao final da tarde.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado, vento fraco, inferior a 15 km/h, e uma pequena subida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros, enquanto na costa sul a ondulação, do quadrante sul, deverá variar entre 1 e 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 22 e os 23 graus Celsius.

A Capitania do Porto do Funchal mantém em vigor, até às 18 horas desta quinta-feira, avisos de vento forte para a orla marítima. A autoridade marítima prevê vento de norte/nordeste fresco, tornando-se muito fresco e, por vezes, forte até meio da manhã, bem como ondulação até aos 3 metros na costa norte.

O IPMA prolongou ainda os avisos de tempo quente para a Madeira e o Porto Santo. A costa norte, a costa sul e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo entre as 9 horas de hoje e as 12 horas de sábado, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Já as regiões montanhosas da Madeira passam a aviso laranja entre as 00 horas de sexta-feira e as 12 horas de sábado.