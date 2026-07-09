Morreu a cantora Bonnie Tyler

Bonnie Tyler morreu ontem, aos 75 anos. A notícia foi confirmada pelo management e pela família da cantora através do Facebook.

A artista galesa encontrava-se internada no hospital de Faro desde 30 de Março devido a uma apendicite que, entretanto, piorou e resultou numa perfuração do intestino.

Bonnie Tyler começou a sentir desconforto enquanto dava um concerto no Reino Unido, situação que se agravou quando regressou para Portugal, onde vivia desde 1988.

‘It’s a Heartache’, ‘Holding for a Hero’ e, em particular, ‘Total Eclipse of The Heart’, uma balada lançada em 1983 que ultrapassou mais de mil milhões de streams no Spotify e de visualizações no Youtube, são algumas das músicas pelas quais ficará para sempre conhecida.

Em 2024, a cantora esteve na Madeira para um concerto, no âmbito das Festas de São Vicente, tendo registado ‘casa cheia’, prova do impacto que a sua presença e as músicas continuam a ter no panorama musical internacional.

A carreira de mais de cinco décadas de Bonnie Tyler conta com perto de uma centena de álbuns, entre os de estúdio, as coletâneas e os gravados ao vivo, destacando-se títulos como "Bitterblue" (1991), "Angel Heart" (1992), "Heart Strings" (2003) e "Rocks and Honey" (2013).

"The Best Is Yet to Come" (2021), o seu mais recente álbum de estúdio, foi seguido do álbum ao vivo "In Berlin" (2024).

Ao longo da carreira, Tyler somou colaborações com músicos como Mike Oldfield, Todd Rundgreen, Rick Wakeman, Cher e o brasileiro Fábio Jr., com quem gravou "Sem Limites para Sonhar", em 1986.

Em 2013, Bonnie Tyler representou o Reino Unido no Festival da Eurovisão, ficando em 19.º lugar, entre 26 participantes.

Em 2023, foi condecorada com a Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à música.

De acordo com o seu 'site', a cantora tinha marcada uma nova digressão, até ao final deste ano, que começava em Malta, no próximo dia 22, e terminava no País de Gales, em 17 de dezembro, com concertos na Alemanha, Chéquia, Hungria, Turquia, Áustria, Escócia, Inglaterra e Roménia.

Entre as mais recentes atuações de Bonnie Tyler em Portugal, contam-se os concertos no Casino Estoril e no Campo Pequeno, em Lisboa, em 2023, e no Coliseu dos Recreios e no Coliseu do Porto, em 2024.

Residente no Algarve, Bonnie Tyler apresentou-se noutros palcos do país, dos Açores a Guimarães.

No passado mês de janeiro, quando "Total Eclipse of the Heart" bateu a barreira de mil milhões de reproduções, Bonnie Tyler recordou à BBC o trabalho com o compositor Jim Steinman, sobre a canção: "Quando a ouvi a primeira vez pensei: 'Esta música é incrível'. Nunca me canso de a cantar".