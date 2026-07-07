Calor não dá tréguas esta quarta-feira

A Madeira continua sob avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido ao tempo quente esta quarta-feira, 8 de Julho. Está em vigor um aviso amarelo para a costa norte, costa sul e Porto Santo, enquanto as regiões montanhosas permanecem sob aviso laranja, devido à persistência de temperaturas elevadas.

Apesar do calor, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado em todo o arquipélago. O vento deverá soprar fraco a moderado, de noroeste, entre 10 e 25 km/h, sendo fraco na região do Funchal. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura nas terras altas.

As temperaturas na Madeira vão variar entre os 20 e os 25ºC, enquanto no Porto Santo os termómetros deverão oscilar entre os 20 e os 2ºC.

No mar, são esperadas ondas de norte inferiores a 1 metro na costa norte e ondas inferiores a 1 metro na costa sul. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 ºC.