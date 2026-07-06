Céu limpo ou pouco nublado nesta segunda-feira na Madeira

Um típico dia de Verão é o que consta da previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo nesta segunda-feira na Madeira. Vamos, assim, ter um dia de céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco (inferior a 15 km/hora).

As temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 25 graus na ilha da Madeira e entre os 19 e os 26 graus na ilha do Porto Santo.

Para a área do Funchal, em específico, a previsão é igualmente de céu pouco nublado ou limpo e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte teremos ondas de nordeste com 1 metro de altura e na Costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar vai rondar os 23/24ºC.