“Pedi a Deus apenas mais um pouco de vida”

Há histórias que sobrevivem aos escombros. Não porque escapam ilesas, mas porque encontram força quando tudo o resto desaparece.

A madeirense Ermínia Fernandes esteve cerca de 19 horas soterrada após o colapso do edifício onde vivia. Quando o duplo sismo fez tremer La Guaira e todo o Estado de Vargas, estava no primeiro andar da habitação. Em poucos segundos, os três pisos superiores desabaram sobre si, em Catia la Mar.

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