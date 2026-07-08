Porto Santo dá nome aos equipamentos das Selecções Nacionais de Andebol de Praia

O Porto Santo reforça a sua aposta na promoção do destino através do desporto, passando a dar nome aos equipamentos oficiais das Seleções Nacionais Masculina e Feminina de Andebol de Praia.

Através de uma publicação nas redes sociais, o Município do Porto Santo refere que o compromisso da Ilha Dourada na realização do EHF Beach Handball Champions Cup, aliada à promoção contínua do destino nas competições nacionais de Andebol de Praia, tem vindo a reforçar a !notoriedade da ilha enquanto palco de referência para a modalidade."

Segundo a informação divulgada, esta associação pretende reforçar a notoriedade do Porto Santo enquanto destino de referência para a modalidade, ao mesmo tempo que consolida o seu papel como parceiro no desenvolvimento e valorização do Andebol de Praia em Portugal. "A identidade da ilha, presente nos equipamentos das Seleções Nacionais, reforça a sua ligação ao Andebol de Praia e constitui um instrumento relevante de promoção institucional do destino, projetando o nome de Porto Santo nas principais competições da modalidade e afirmando-o como parceiro no desenvolvimento e valorização do Andebol de Praia."