Tempo quente e céu pouco nublado esta terça-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 30 de Junho, céu pouco nublado ou limpo no arquipélago da Madeira, embora com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e novamente a partir do final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura nas terras altas. As temperaturas do ar deverão variar entre os 19 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 e os 25ºC no Porto Santo.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã e a partir do fim do dia. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Leste.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Norte/Nordeste com 2 a 2,5 metros, enquanto na Costa Sul as ondas serão de Sul/Sueste com cerca de 1 metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23ºC.