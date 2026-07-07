Calor continua a marcar o tempo na Madeira até quinta-feira

A Madeira continua sob aviso devido à persistência de temperaturas elevadas, estando em vigor avisos meteorológicos para todo o arquipélago até às 18 horas de quinta-feira, 9 de Julho.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as costas Norte e Sul da Madeira, bem como o Porto Santo, encontram-se sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Já as regiões montanhosas da ilha permanecem sob aviso laranja, o segundo mais grave na escala de avisos, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

A previsão aponta para o fim dos avisos às 18h00 de quinta-feira, 9 de Julho, altura em que se espera uma melhoria gradual das condições meteorológicas