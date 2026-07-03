Fogo em mato em Machico resolvido em pouco tempo

Os Bombeiros Municipais de Machico foram ontem chamados a combater um fogo em mato que deflagrou pelas 21 horas no Lombo das Faias, na freguesia de Santo António da Serra.

Um fogo que foi rapidamente extinto, uma vez que em menos de uma hora os seis bombeiros tinham voltado ao quartel de onde tinham saído com duas viaturas, uma de combate a incêndio florestal e um ligeiro de combate a incêndios.