Jovem condutor despista-se e embate contra paragem de autocarro

Um jovem de 23 anos sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste ocorrido pelas 5 horas desta segunda-feira, 6 de Julho, na Estrada do Aeroporto.

Segundo foi possível apurar, a viatura em que seguia embateu contra uma paragem de autocarro, tendo o condutor sido assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Para a ocorrência foram mobilizados três veículos e 10 elementos da corporação. A Polícia de Segurança Pública também foi accionada e tomou conta da ocorrência.

Após receber os primeiros cuidados, o jovem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos ligeiros.