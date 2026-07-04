Comandante da missão portuguesa oferece camisola de Cristiano Ronaldo a sobrevivente resgatado dos escombros

Dias depois de ter sido retirado com vida dos escombros em La Guaira por elementos da missão portuguesa de busca e salvamento, Hernán Fernández recebeu este sábado uma visita especial no hospital. O comandante Hugo Santos entregou-lhe uma camisola de Cristiano Ronaldo, num gesto carregado de simbolismo que emocionou o sobrevivente e a equipa de resgate.

A oferta não foi escolhida ao acaso. Durante as longas horas da operação que acabaria por lhe salvar a vida, Hernán percebeu que eram portugueses quem estava a tentar chegar até si.

A reacção foi imediata e inesperada. Com a pouca força que ainda tinha, gritou apenas duas palavras: “Siiiiiii!” e “Ronaldo!”.

Foi esse momento que ficou gravado na memória dos operacionais portugueses. Entre toneladas de betão, poeira e silêncio, a referência ao capitão da seleção nacional tornou-se um sinal de esperança e também um elo imediato entre o sobrevivente venezuelano e aqueles que lutavam contra o tempo para o resgatar.

Cumprindo uma promessa feita ainda durante a operação, o comandante Hugo Santos e o embaixador de Portugal regressou agora para lhe entregar uma camisola de Cristiano Ronaldo. Hernán recebeu-a com um sorriso que contrastava com os dias de sofrimento vividos sob os escombros.

Depois de dias marcados pelo esforço extremo, pelo cansaço e pela luta incessante para encontrar sobreviventes, houve espaço para um gesto simples, mas profundamente significativo, capaz de devolver algum conforto a quem sobreviveu ao impossível.

A camisola de Cristiano Ronaldo transformou-se muito mais do que numa recordação. Tornou-se um símbolo da ligação criada entre os operacionais portugueses e Hernán Fernández, cuja primeira palavra de esperança, quando percebeu quem o procurava, foi precisamente o nome do maior ícone do futebol português.