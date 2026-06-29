Jovem ferido em despiste de mota no Jardim da Serra

Um jovem na casa dos 20 anos sofreu, há instantes, um despiste de mota na Rua da Cruz, no Jardim da Serra.

Segundo apurou o DIÁRIO, o motociclista apresentava escoriações e queixas num dos membros inferiores na sequência do acidente. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que procederam à imobilização da vítima e à prestação dos primeiros cuidados de socorro.

O jovem será posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.