Guarda-redes Renato Marín oficializado reforço do Nacional

O Nacional oficializou a contratação do guarda-redes Renato Marín. O jovem guarda-redes brasileiro – tem igualmente nacionalidade italiana – vem por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain. Com formação no futebol brasileiro e italiano, Renato Marín, 19 anos, foi chamado por diversas vezes a representar a selecção sub-19 de Itália. Na temporada passada, o novo guarda-redes do Nacional foi utilizado em três jogos pelo campeão francês e europeu.