Acidente entre autocarro e três carros fere duas mulheres no Funchal

Um acidente envolvendo um autocarro e três veículos ligeiros provocou, esta sexta-feira, dois feridos na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, tendo o alerta sido dado pouco depois das 13 horas.

Inicialmente foi registada uma vítima, uma mulher de 54 anos, que apresentava queixas na zona cervical e terá ficado encarcerada na viatura, tendo sido assistida no local e transportada em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Posteriormente, surgiu uma segunda vítima, uma jovem de 19 anos, igualmente com queixas cervicais e num tornozelo, que foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal, que procederam ao socorro e ao transporte das vítimas para a unidade hospitalar.