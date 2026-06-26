974 jovens no Funchal participam no 'Jovem em Formação'

O programa ‘Jovem em Formação’, iniciativa da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude dinamizada pela Direção Regional de Juventude, mobilizou, este ano, 974 jovens no Funchal.

Paula Margarido, secretária regional com a tutela da Juventude, esteve esta sexta-feira na cerimónia de entrega dos polos e do material de apoio ao exercício da actividade, realizada no Colégio dos Jesuítas .

Durante a cerimónia que contou com a presença do director regional de Juventude, André Alves, e da sua equipa, a governante enalteceu a proactividade dos jovens, desafiando-os a usar os seus talentos para “moldar o futuro e fazer a diferença na comunidade".

"Este ano, o Funchal conta com 726 jovens no Programa "Jovem em Formação' e 248 no 'Monitor Júnior'. São números extremamente satisfatórios que revelam o dinamismo da nossa juventude e o seu interesse em valorizar o tempo livre através da aquisição de novas competências", destacou.

O ‘Jovem em Formação’ tem como objectivo proporcionar experiências formativas e práticas aos jovens madeirenses durante os meses de verão, contribuindo para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, bem como para o reforço da sua participação ativa na comunidade.

Este investimento do Governo Regional ultrapassou, este ano, meio milhão de euros, 388 mil aplicados no programa Jovem em Formação e 186 mil no Monitor Júnior.