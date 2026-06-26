Suspeita de AVC em despiste de motociclista

Um motociclista ficou ferido ao início da tarde desta sexta-feira, na sequência de um despiste ocorrido na Rua do Marquês do Funchal, em frente ao edifício do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, no Funchal.

No local estiveram elementos da PSP e uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência à vítima. Após receber os primeiros cuidados, o motociclista foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento.

Fonte dos bombeiros revelou existir suspeita de que o motociclista tenha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), circunstância que poderá ter estado na origem do despiste.