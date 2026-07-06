2.ª etapa do Circuito Regional de SUP - 2026 proporcionou espectáculo

A baía do Funchal acolheu, na manhã do passdo sábado, da 2.ª etapa do Circuito Regional de SUP - 2026, na vertente de Longa Distância. A prova, co-organizada pelo Club Naval do Funchal (CNF) e pela Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira, "contou com ótimas condições de mar, sem ondulação e com vento muito fraco, proporcionando um excelente espectáculo desportivo".

A comitiva do CNF esteve em grande plano, arrecadando 4 vitórias nas respetivas categorias e demonstrando a excelente evolução técnica e física dos seus atletas. Um dos grandes destaques do dia foi para Carlota Rodrigues, que no escalão Sub-18 Feminino voltou a rubricar uma exibição de elevado valor. Da mesma forma, Charlotte Andrade, no escalão Sub-15 Feminino, esteve em excelente nível. CNF

Resultados Oficiais dos Atletas CNF:

Ver Galeria

Medalhas de Ouro (1.º Lugar):

Lorena Almeida – 1.º Lugar em Sub-12 Feminino

Charlotte Andrade – 1.º Lugar em Sub-15 Feminino

Carlota Rodrigues – 1.º Lugar em Sub-18 Feminino

Raquel Gouveia – 1.º Lugar em OPEN Feminino

Medalhas de Prata e Bronze:

Joana Nascimento – 2.º Lugar em Sub-15 Feminino

Ivan Yuzik – 3.º Lugar em Sub-15 Masculino

Camila Quintanilha – 3.º Lugar em Sub-15 Feminino