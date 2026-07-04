Idosa reanimada após paragem cardiorrespiratória em Câmara de Lobos

Uma mulher de 80 anos entrou, na manhã de hoje, em paragem cardiorrespiratória no Caminho do Terço, em Câmara de Lobos, mobilizando uma operação de socorro que envolveu a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Os meios de emergência prestaram assistência à idosa no local, tendo iniciado de imediato as manobras de reanimação.

A intervenção permitiu reverter a paragem cardiorrespiratória, estabilizando a vítima. Após os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.