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Idosa reanimada após paragem cardiorrespiratória em Câmara de Lobos

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Uma mulher de 80 anos entrou, na manhã de hoje, em paragem cardiorrespiratória no Caminho do Terço, em Câmara de Lobos, mobilizando uma operação de socorro que envolveu a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Os meios de emergência prestaram assistência à idosa no local, tendo iniciado de imediato as manobras de reanimação.

A intervenção permitiu reverter a paragem cardiorrespiratória, estabilizando a vítima. Após os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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