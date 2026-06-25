 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem fica ferido após queda na paragem de autocarro na zona velha do Funchal

Foto Google Street View
Foto Google Street View

Um homem caiu na manhã desta quinta-feira na zona velha do Funchal, junto a uma das paragens de autocarro que liga à zona leste da Madeira, tendo sido accionados os meios de socorro para o local.

Segundo o testemunho de uma pessoa que assistiu à situação, a vítima terá caído de cara no chão, ficando com ferimentos visíveis na zona esquerda do rosto.

"Eu estava à espera do autocarro e vi. Já ligaram para a ambulância", relatou a testemunha.

De acordo com o mesmo relato, o homem encontrava-se a falar com um motorista quando terá ocorrido a queda. "Ele estava a falar com um motorista e não viu e caiu" desamparado, contou.

A testemunha esclareceu, no entanto, que não conseguiu perceber se a queda aconteceu devido a um tropeção ou por outro motivo. No local encontravam-se várias pessoas a prestar auxílio e a aguardar a chegada da equipa de emergência.

O homem já terá sido transportado para o hospital.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo