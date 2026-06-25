Homem fica ferido após queda na paragem de autocarro na zona velha do Funchal

Um homem caiu na manhã desta quinta-feira na zona velha do Funchal, junto a uma das paragens de autocarro que liga à zona leste da Madeira, tendo sido accionados os meios de socorro para o local.

Segundo o testemunho de uma pessoa que assistiu à situação, a vítima terá caído de cara no chão, ficando com ferimentos visíveis na zona esquerda do rosto.

"Eu estava à espera do autocarro e vi. Já ligaram para a ambulância", relatou a testemunha.

De acordo com o mesmo relato, o homem encontrava-se a falar com um motorista quando terá ocorrido a queda. "Ele estava a falar com um motorista e não viu e caiu" desamparado, contou.

A testemunha esclareceu, no entanto, que não conseguiu perceber se a queda aconteceu devido a um tropeção ou por outro motivo. No local encontravam-se várias pessoas a prestar auxílio e a aguardar a chegada da equipa de emergência.

O homem já terá sido transportado para o hospital.