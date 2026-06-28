AJMC promove 'Conselho Jovem' para ouvir jovens sobre o futuro dos concelhos da Madeira

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) promove, entre 13 e 17 de Julho, a iniciativa 'Conselho Jovem', uma iniciativa de âmbito regional que pretende auscultar os jovens madeirenses sobre os principais desafios e oportunidades dos municípios da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa decorrerá exclusivamente em formato online, através de sessões organizadas por zonas geográficas, permitindo aos participantes partilhar ideias e perspectivas sobre temas como educação, emprego, habitação, mobilidade e lazer. Todos os contributos serão recolhidos de forma anónima.

As sessões, com início marcado para as 19 horas, distribuem-se pelo seguinte calendário:

13 de Julho: Costa Oeste (Calheta, Ribeira Brava e Ponta do Sol);

14 de Julho: Costa Sul (Funchal e Câmara de Lobos);

15 de Julho: Costa Este (Machico e Santa Cruz);

16 de Julho: Costa Norte (Santana, Porto Moniz e São Vicente) e Porto Santo;

17 de Julho: Sessão aberta, destinada a jovens que não possam participar na data correspondente ao seu concelho ou que pretendam integrar-se de forma mais flexível.

Segundo a presidente da AJMC, Luísa Pedra, o objectivo passa por aproximar os jovens do poder local e transformar as suas opiniões em informação útil para os municípios.

"Acreditamos fortemente no potencial de transformação dos jovens e na relevância da sua visão local. O 'Conselho Jovem' surge precisamente para encurtar a distância entre a juventude e o poder local, permitindo-nos recolher este diagnóstico real e traduzi-lo em dados estruturados que ajudem a retratar as reais aspirações dos jovens em cada autarquia", afirma.

Após a conclusão das sessões, a AJMC irá elaborar relatórios estratégicos por concelho, que serão apresentados aos respectivos municípios como instrumento de apoio à definição de políticas e medidas dirigidas à população jovem.

As inscrições para participar no 'Conselho Jovem' já estão abertas e podem ser efectuadas através do formulário digital disponibilizado nas redes sociais da associação.