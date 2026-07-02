Nova Philharmonia encerra segunda temporada artística com concerto em Londres

A Nova Philharmonia encerra a sua segunda temporada com um concerto de gala esta sexta-feira, 3 de Julho, pelas 19h30, na St. James's Church, Sussex Gardens, em Londres. O espetáculo assinala o culminar de mais uma época de sucesso para a jovem orquestra londrina, que tem vindo a afirmar-se pela qualidade artística dos seus programas e pela promoção de talentos emergentes.

À frente da orquestra estará a maestrina Patricia Khachkalyan Gomes, natural da Madeira, cuja carreira tem conquistado crescente reconhecimento internacional. A maestrina madeirense dirige este concerto de encerramento de temporada, reafirmando o seu papel na consolidação da identidade artística da Nova Philharmonia.

O concerto contará ainda com a presença do embaixador da República Checa em Londres, conferindo um significado especial a uma noite inteiramente dedicada à música checa e ao fortalecimento das relações culturais entre a República Checa e o Reino Unido.

Como solista convidado, o violetista Inglês Charlie Howells interpretará a Rapsódia-Concerto para Viola, de Bohuslav Martinů, uma das obras mais marcantes do repertório para viola do século XX. O programa inclui igualmente as brilhantes Danças Slavónicas, de Antonín Dvořák, e culmina com Vltava (The Moldau), de Bedřich Smetana, uma das páginas mais emblemáticas da música sinfónica checa.

Este concerto representa o encerramento da 2.ª temporada da Nova Philharmonia, um projeto que, em pouco tempo, se tem destacado pela excelência das suas interpretações e pela ambição artística dos seus programas. A escolha de um repertório inteiramente dedicado a compositores checos, aliada à presença do representante diplomático da República Checa, faz desta uma celebração da música como instrumento de aproximação entre culturas.

O concerto promete constituir um dos momentos altos da temporada musical londrina, encerrando um ciclo de concertos com uma combinação de virtuosismo, tradição e celebração cultural, sob a direção de uma maestrina madeirense que continua a levar o nome de Portugal e da Madeira aos mais prestigiados palcos internacionais.