Nova Direita elogia enfermeiros e critica gestão do SESARAM e do Governo

O Partido Nova Direita louva a coragem dos enfermeiros que assinaram a escusa de responsabilidade.

"Entendemos que esta foi a única forma de demonstrar à população madeirense que o Serviço Regional de Saúde está profundamente fragilizado e que a direcção do SESARAM não tem demonstrado capacidade para resolver os problemas que afectam o sistema regional de saúde", refere em nota à imprensa.

De acordo com Paulo Azevedo, "a actual secretária regional da Saúde revela falta de preparação e conhecimento da área que tutela, o que se reflecte na incapacidade de resposta aos desafios que o setor enfrenta".

O coordenador da Nova Direita para a Região Autónoma da Madeira responsabiliza o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "por continuar a escolher pessoas para cargos de elevada responsabilidade com base em critérios de simpatia política, em vez de competência profissional e capacidade de gestão".

Paulo Azevedo recorda ainda que os deputados eleitos para a Assembleia Legislativa da Madeira têm igualmente responsabilidades nesta matéria, "por não se deslocarem aos serviços públicos para fiscalizar o seu funcionamento". No seu entender, "compete, em especial aos deputados da oposição, acompanhar de perto a realidade dos serviços, visitar as instituições e exercer uma fiscalização activa e permanente, para além do trabalho desenvolvido dentro da Assembleia".

Por fim, diz que "a Nova Direita reafirma o seu apoio a todos os profissionais de saúde, que poderão sempre contar com o nosso respaldo institucional na defesa da dignidade da profissão, da qualidade dos serviços prestados e do bom funcionamento do sistema regional de saúde".