Vídeo mostra motociclista em manobras perigosas na Via Rápida

Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra um motociclista a efectuar manobras perigosas na Via Rápida.

Segundo relatos chegados ao DIÁRIO, as imagens terão sido captadas ontem, pelas 20h30, ao longo do trajecto entre a Ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos, e a saída para São Martinho, durante o qual o condutor terá colocado em prática várias manobras de risco, tanto para si como para os restantes condutores que circulavam na via.