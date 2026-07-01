Vídeo mostra motociclista em manobras perigosas na Via Rápida
Um vídeo que está a circular nas redes sociais mostra um motociclista a efectuar manobras perigosas na Via Rápida.
Segundo relatos chegados ao DIÁRIO, as imagens terão sido captadas ontem, pelas 20h30, ao longo do trajecto entre a Ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos, e a saída para São Martinho, durante o qual o condutor terá colocado em prática várias manobras de risco, tanto para si como para os restantes condutores que circulavam na via.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo