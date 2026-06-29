Últimos dias para candidaturas ao Ensino Artístico Especializado na Escola de Dança do Funchal

Estão a decorrer os últimos dias para apresentação de candidaturas ao Ensino Artístico Especializado de Dança e de Teatro na Escola de Dança do Funchal.

Segundo nota à imprensa, as candidaturas decorrem até 15 de Julho e permitem conciliar a formação artística com o ensino regular, uma oportunidade que continua a ser desconhecida por muitas famílias madeirenses.

Diz ainda que "apesar desta oferta formativa existir desde 2011, ainda há crianças e jovens na Madeira que desconhecem que podem frequentar o ensino artístico especializado de dança ou de teatro, articulado com o ensino regular".

Refere também que "este modelo de ensino permite que crianças e jovens desenvolvam uma formação artística especializada em simultâneo com o ensino regular, integrando a dança ou o teatro no seu percurso escolar, sem comprometer a formação académica".

Mais do que formar futuros profissionais, o Ensino Artístico Especializado promove competências fundamentais para o desenvolvimento integral dos alunos, como a criatividade, a disciplina, a autonomia, a capacidade de comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipa. Competências cada vez mais valorizadas na sociedade actual. Escola de Dança do Funchal

Na Escola de Dança do Funchal, este percurso educativo assenta na convicção de que a educação artística desempenha um papel essencial na formação de cidadãos mais sensíveis, criativos e preparados para os desafios do futuro.

As candidaturas destinam-se a alunos a partir do 5º ano, proporcionando um ensino que alia a excelência artística ao sucesso escolar.

A poucos dias do encerramento das candidaturas, a Escola de Dança do Funchal apela às famílias para que conheçam esta oferta educativa e não deixem passar uma oportunidade que pode marcar o percurso escolar e pessoal dos seus filhos.

"Nem todas as crianças seguirão uma carreira artística, mas todas beneficiam de uma educação que desenvolve a criatividade, a sensibilidade, a disciplina e a confiança. É esse o verdadeiro propósito do Ensino Artístico Especializado", concluiu.