Concerto de tributo aos ABBA no Capoeira Lounge Bar

O Capoeira Lounge Bar recebe, no próximo Sábado, 4 de Julho, às 21h00, um concerto de tributo aos icónicos ABBA, integrado no ciclo de concertos de Verão.

Com entrada livre, o espectáculo promete uma viagem pelos maiores sucessos da banda, num ambiente intimista e envolvente que convida o público a cantar, dançar e reviver clássicos intemporais.

Uma noite pensada para todas as gerações, onde a música e a boa energia se juntam para criar momentos memoráveis.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo