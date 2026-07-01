Marítimo apresenta-se para a nova temporada ainda sem reforços

O Marítimo deu início, esta manhã, aos trabalhos de pré-temporada, visando a época 2026/27, que marca o regresso dos verde-rubros à I Liga, três anos depois de lá terem saído.

Foram 17 os jogadores que se apresentaram esta manhã, para serem submetidos aos exames médicos e fisicos, que se vão prolongar até quinta-feira. Cinco não puderam estar presentes (Guzzo, Tejón, Danilovic, Noah Madsen e Peña Zauner) em virtude de não terem conseguido chegar à Madeira devido aos condicionalismos que imperam no nosso Aeroporto. Mas ainda sem reforços anunciados, situação que o presidente maritimista minimiza nesta altura da temporada.

Na hora do arranque, Carlos André Gomes sublinhou ser preciso ter a noção da de uma nova realidade. "Vimos de um campeonato de muito sucesso na II Liga e temos que ter a consciência de que, agora, na I Liga as coisas não serão iguais ao que se passou na época passada", sustenta.

O presidente do Marítimo alerta para a circunstância que "na I Liga, vai haver momentos em que vamos perder jogos, haverá momentos em que vamos vencer", mas logo assegura que "há um trabalho que está a ser feito por esta direcção no sentido de, ainda com mais cuidado do que foi feito no passado, escolher bem os nossos reforços", revelando que "ao longo deste período de pré-temporada vão surgir reforços que, conjuntamente os que ficaram, vai nos proporcionar fazer um campeonato tranquilo", apelando à união de todos "para superar os maus momentos que possam surgir ao longo da época".

Carlos André Gomes revela que vão chegar ao Marítimo entre 8 a 10 reforços. "Poderão até ser mais, vai depender das saídas que possam vir ainda a acontecer no plantel", justifica.