Quase 800 mil euros para dotar Faial de espaço de referência para patinagem artística

A Zona de Lazer da Frente Mar do Faial, no concelho de Santana, será alvo de uma profunda reabilitação e modernização, no âmbito de um contrato-programa entre o Governo Regional da Madeira e a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, com o objetivo de reforçar a oferta desportiva e valorizar as infraestruturas públicas da Região. O valor do investimento rondará os 800 mil euros, confirmou ao DIÁRIO a tutela.

A intervenção contempla a requalificação do primeiro patinódromo da Madeira, que será adaptado às exigências da patinagem de velocidade e da patinagem artística. O projeto inclui a renovação da pista existente, com melhorias estruturais e de segurança, e a criação de um novo recinto dedicado à patinagem artística, modalidade que passará a dispor de um espaço homologado e devidamente equipado na Região.

Está igualmente prevista uma requalificação global da Zona de Lazer da Frente Mar do Faial, com melhoria das áreas comuns, reorganização dos circuitos de circulação, reforço da iluminação, mobiliário urbano e zonas verdes, bem como a criação de espaços polivalentes para eventos e atividades comunitárias.

Na Foz da Ribeira do Faial serão ainda construídos quatro campos de padel e requalificado o snack-bar, contribuindo para a diversificação da oferta desportiva e para a valorização do espaço.

Segundo a presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, Élia Ribeiro, citada em nota à imprensa, esta intervenção integra uma estratégia de melhoria das infraestruturas públicas e de promoção da prática desportiva, reforçando as condições disponíveis para atletas e população e posicionando o Faial como uma referência regional nas modalidades de patinagem.